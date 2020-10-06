06 Октября 2020
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награждение учителей (2020) | Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске федеральные награды получили 44 педагога

В нижневартовском "Центре развития образования" наградили педагогов, удостоенных наград Министерства просвещения РФ. Высокие награды получили 44 специалиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская заявила, что учителя всегда были особой гордостью Нижневартовска.

"Только благодаря вашему самоотверженному труду, наши дети добиваются значимых высот. Образование, которое получают нижневартовские школьники, традиционно высоко ценится как на уровне округа, так и на уровне всей страны", - прокомментировала она.

В настоящий момент в Нижневартовске работают 74 образовательных организации. Обучение в них проходят более 50 тыс. обучающихся, работают более 8 тыс. работников. Образовательные коллективы реализуют уникальные проекты. В том числе, в городе внедряется программа "Профессиональные няни – детям!". Этот социально значимый проект действует только в двух субъектах России – Нижневартовске и Московской области.

"Вы являетесь проводниками в мир знаний для наших детей. Я очень рад вручать вам заслуженные награды за благородный учительский труд. Мы постоянно слышим огромное количество благодарностей в ваш адрес со стороны воспитанников, а благодарность от учеников – лучший показатель работы преподавателя", - обратился к педагогам исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов.

В этом году 45 молодых учителей присоединились к школьным коллективам. Более 20 школ Нижневартовска пополнились начинающими педагогами. В целом в системе образования сегодня занято почти 500 молодых специалистов. По словам председателя Нижневартовской городской организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, профессионализм учителей закладывает основу для гармоничного развития всех общественных институтов.

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В Нижневартовске федеральные награды получили 44 педагога

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Теги: Центр развития образования, учителя, награды



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