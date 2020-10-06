06 Октября 2020
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Спорт В России
Мария Шарапова (2018) | Фото:instagram.com/mariasharapova

У звезд спорта аудитория больше, чем у некоторых телеканалов - Чернышенко

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт, считает, что в России эта отрасль "в хорошем смысле коммерциализируется". На заседании совета при президенте по физкультуре и спорту Чернышенко рассказал, как именно это происходит.
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"Спорт в хорошем смысле коммерциализировался, конкурирует с театром, кино, просмотром сериалов. У звезд спорта аудитория больше, чем у некоторых телеканалов. Хоккей слезает с шеи государства. Спонсоры приходят туда, где есть успех, репутация, массовый зритель", - сообщил Чернышенко Путину.

А вот кем вице-премьер не доволен, так это Росстатом. Данные по массовому спорту и занятиям физкультурой статистическое ведомство дает раз в год. "Мы действуем вслепую", - пожаловался министр и добавил, что Минспорт и Минцифры создадут свою систему – с актуальной информацией и систематизацией.

Другая проблема – неравномерное распределение по возрастным группам россиян, занимающихся спортом. "30-80 лет – очень скромные результаты", - заметил Чернышенко. Хотя в целом по стране показатель не такой уж плохой: по словам Путина, спортом и физкультурой регулярно занимаются около 60 млн россиян, то есть больше, чем каждый третий.

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У звезд спорта аудитория больше, чем у некоторых телеканалов - Чернышенко

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Теги: дмитрий чернышенко, спорт и физкультура, россияне, звезда спорта



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