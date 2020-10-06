На Ямале желание возглавить департамент транспорта изъявили 88 человек

Заявки на участие в конкурсе по формированию резерва на должность директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства подали 88 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Прием заявок завершился накануне.

Больше всего заявок поступило от жителей Ямала, Москвы, Московской области, Югры, Тюменской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга. Средний возраст кандидатов 39 лет.

Кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование, интервью и решение тематических кейсов. Финалисты будут приглашены на очный этап конкурса, который пройдет с 29 по 30 октября в Салехарде.