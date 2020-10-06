06 Октября 2020
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Когда это уже закончится: 24% россиян считают, что пандемия продлится еще год

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров представил последние данные опроса ВЦИОМ-Спутник относительно пандемии и отдельных ее аспектов.

Так, уже на протяжении более чем недели отмечается рост беспокойства наших соотечественников по поводу коронавируса. В мае эта цифра достигала 36%, сейчас – 16%, в среднем с начала пандемии – 8%. 55% респондентов считают, что COVID-19 опаснее обычного сезонного гриппа, 30% полагают, что опасность этих заболеваний сравнима.  "Очевидно, что мы выходим на вторую волну страха", - заявил Федоров на пресс-конференции в ТАСС.

В той или иной степени опасаются заражения (своего и близких) три четверти россиян. 15% - очень боятся, 59% - в какой-то мере опасаются. Только 11% уверены, что с ними ничего не случится, а 5% уже переболели.

Интересны "показания" россиян по поводу предпринимаемых мер безопасности. Самая распространенная мера – ношение маски (61%), а в Москве – 65%. Гигиена (мытье рук, например) – на втором месте (32%), ограничение контактов предпочитают 24%. Отказались от посещения массовых мероприятий/транспорта – 21%. Вакцина – 2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что 80-85% заболевших коронавирусом говорят, что не соблюдали социальную дистанцию, посещали массовые мероприятия и пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Люди в медицинских масках(2020)|Фото: Накануне.RU

Достаточно пессимистичны россияне по поводу окончания пандемии. 26% полагают, что она закончится в ближайшие полгода. Почти столько же – 24% - ждут окончания в течение года. Два года пандемии дают 9%.

Что касается страхов, то самый распространенный, конечно, - страх болезни (43%). 14% боятся потерять работу. Снова оказаться в изоляции боятся 6%, 5% больше всего беспокоит переход на дистанционку в школах.

36% россиян считают, что если ограничения будут вновь введены (как весной), то они должны быть менее строгими. Впрочем, 16% выступают за более строгие ограничения, 31% - за повторение того уровня "жесткости", который был весной.

За переход дистанционку у детей высказываются 42%, но 53% - против. В Москве ситуация обратная – против 37%, за – 55%.

А вот с чем в России между первой и второй волнами эпидемии действительно стало хорошо, так это с средствами индивидуальной защиты. 84% (в Москве – 91%) не сталкивались с нехваткой масок, 88% не знают, что такое дефицит перчаток.

 

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Когда это уже закончится: 24% россиян считают, что пандемия продлится еще год

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Теги: опрос, вциом, коронавирус, россияне, страхи



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