06 Октября 2020
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Нагорный Карабах (2016) | Фото:

Нарышкин заявил об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках

В зону конфликта в Нагорном Карабахе стягиваются боевики из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отметил, что речь идет о сотнях и даже тысячах наемниках, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

В заявлении, опубликованном на сайте СВР, также говорится, что "открытая и однозначная поддержка Турцией Азербайджана - принципиально новый внешний фактор нынешнего обострения".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке в Нагорный Карабах сирийских джихадистов.

По его словам, речь идет о трех сотнях человек, которые были вывезены из Алеппо (Сирия). Глава государства считает, что все они имеют связи с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Макрон сообщил, что такие же разведданные имеются и у Владимира Путина, с которым французский коллега несколько раз обсуждал ситуацию.

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Нарышкин заявил об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках

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Теги: нагорный карабах, сергей нарышкин, боевики



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