06 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Ирина Винер нажаловалась Путину на профсоюз работников образования и науки

Член Общественной палаты России, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пожаловалась Путину на Профсоюз работников народного образования и науки, который затягивает согласование стандарта на такую профессию как "тренер-преподаватель".

Ранее Винер жаловалась, что процесс с сертификацией такой специальности затягивали в Минобрнауки относительно подготовки специалистов в вузах, без сертификации физкультурные и педагогические вузы не могли начать набор студентов.

"Необходимо утвердить профессиональный стандарт "тренер-преподаватель", который пока не утвержден Минтрудом. Профсоюз не согласовывает этот стандарт, возмущаются, что тренеры должны иметь такие же гарантии, как педагоги. Профсоюз работников образования и науки. Пусть правительство проведет разъяснительную работу. Нам нужны педагоги, а не инструкторы", - заявила Винер во время заседания совета при президенте по физкультуре и спорту.

Путин и ранее говорил, что разделяет беспокойство Винер, а теперь ее слова он предъявил правительству. Глава государства и сам много говорил о том, что к тренерам должны предъявляться требования не меньшие, чем к педагогам, работающим с детьми. "А если человек имеет психические отклонения?! Он же работает с детьми. Послушайте, это серьезные вещи! Прошу правительство это учитывать и не относиться поверхностно", - предупредил президент.

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Ирина Винер нажаловалась Путину на профсоюз работников образования и науки

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Теги: ирина винер, владимир путин, профсоюз, педагоги, тренер



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