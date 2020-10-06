В Псковской области, где школьники массово потеряли сознание, не нашли отклонений в пробах воды и воздуха

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах воды и воздуха, взятых в школе № 7 в Великих Луках, где накануне дети потеряли сознание на праздничной линейке.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что анализы детей также свидетельствуют, что наркотиков в их организмах нет.

Напомним, накануне во время праздничной линейке во дворе школы потеряли сознание 13 школьников разного возраста.

"Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Два ребёнка остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное. Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление", - сообщил подробности губернатор.