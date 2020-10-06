Куйвашев заверил Путина, что подготовка к Универсиаде идет по плану

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленные на создание спортивной и иной инфраструктуры Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом президент заявил 6 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Куйвашев в своем выступлении поблагодарил Путина за поддержку идеи проведения спортивного события в Свердловской области. Он отметил, что подготовка ведется в соответствии с указом главы государства и со всеми сформированными планами. Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов, девять из которых должны быть построены, а также объекты деревни Универсиады, которые впоследствии будут переданы Уральскому федеральному университету.

Кроме этого, в регионе будут построены новые дорожные развязки и модернизирована дорожно-транспортная инфраструктура. При этом, по словам губернатора, наиболее актуальный вопрос, связанный с подготовкой к Всемирным студенческим играм, - это возможность выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры. По поручению президента России ранее было подготовлено распоряжение Правительства РФ, срок действия которого заканчивается в 2021 году. При этом основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 годы.

Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность продлить на эти годы действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады.

"То, что вы попросили, мы соответствующим образом проработаем с Правительством и оформим необходимые документы. Работы должны быть продолжены", - призвал глава государства.

Губернатор также доложил о подготовке к Всемирному саммиту спорта и бизнеса "СпортАккорд" в Екатеринбурге и пригласил президента посетить уральскую столицу в дни его проведения в 2021 году. Путин отметил, что постарается в своем графике "зафиксировать это мероприятие".