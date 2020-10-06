"АвтоВАЗ" планирует ввести "четырехдневку" с 1 января

"АвтоВАЗ" планирует ввести сокращенный четырехдневный режим работы с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев.

Мера принимается в связи с негативным прогнозом российского авторынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В режиме полной рабочей недели останется только линия В0, а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы данной линии и производств с непрерывным циклом.

Напомним, "АвтоВАЗ" в январе на два дня отправлял в простой сборочную линию Granta и Datsun. Две другие линии, где собираются Lada 4x4 и модели на общей платформе альянса Renault-Nissan B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway), в эти дни просто не работали, а их сотрудники – отдыхали. Предположительная причина введения простоев – более низкий, чем предполагался, спрос.