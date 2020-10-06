06 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, санитарная очистка реки Миасс, (2019) | Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при очистке реки Миасс

В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовные дела по итогам проверки исполнения государственного контракта на очистку реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В июне текущего года минэкологии области был заключен государственный контракт на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности на сумму свыше 29 млн руб.

В ходе проверки установили, что подрядчик внес в отчетные документы недостоверные сведения, в результате стоимость работ была завышена более чем на 12 млн руб. Минэкологии работы приняты в полном объеме. В результате бюджету причинен крупный ущерб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства экологии Челябинской области по подозрению в халатности, а также в полицию по факту мошенничества в отношении должностных лиц подрядчика.

Министру экологии области Сергею Лихачеву внесено представление об устранении нарушений закона.

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В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при очистке реки Миасс

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Теги: река Миасс, очистка русла реки, санитарная очистка, уголовное дело, мошенничество, халатность,



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