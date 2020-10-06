Критика оппозиции держит власть в тонусе, это нормальная ситуация, - Путин

Владимир Путин провел сегодня встречу в формате видеоконференции с лидерами думских фракций – Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия"), Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Геннадием Зюгановым (КПРФ). Также на встрече присутствовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Во вступительном слове президент долго благодарил партии, настаивая на том, что по ключевым темам у них позиции сходятся: "Вы занимаете общую позицию по самым главным и принципиальным вопросам. <…>Парламентские партии играют стабилизирующую роль. Разница в подходах есть, но важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития. Мы сильны только вместе. Потенциал ваших партий подтвердил и Единый день голосования".

"Критика оппозиции удерживает власть в тонусе. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать", - заявил президент.

Он вспомнил, что в Думе "непросто с коронавирусом", заметив, что многие депутаты болеют, но при этом процесс законотворчества не прерывается (хотя, как известно, сильно видоизменяется, например, теперь многие законы "на отклонения пленарные заседания даже не рассматривают).

"Угроза вируса еще не отступила, мы готовы к любому варианту развития ситуации", - напомнил Путин.

Затем президент долго хвалил поправки в Конституцию и призывал принять поправки, учитывающие корректировку основного документа. "Впереди ювелирная работа по настройке законодательства. Ваши избиратели уже стали соавторами поправок. Надо и дальше ориентироваться на их мнение", - заявил президент.

В отношении разных поправок у многих партий была критическая позиция. "Это нормально, я уважительно к этому отношусь. Это и есть демократические принципы", - сказал президент.