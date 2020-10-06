06 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Алексей Орлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Свердловский вице-губернатор заявил, что новые ограничения не повлияют на экономику региона

Несмотря на сложную экономическую обстановку, промышленные предприятия при содействии правительства Свердловской области в 2020 году запустили 31 новое производство, в том числе 11 линий по выпуску продукции для противодействия распространению инфекционных заболеваний. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Ситуация обсуждалась на заседании рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения региона и оценке влияния коронавирусной инфекции на работу уральских предприятий, которое прошло 6 октября под руководством первого заместителя губернатора Алексея Орлова.

"Принятые вчера указом губернатора новые ограничения прямым образом на экономику региона не повлияют. Они направлены лишь на то, чтобы замедлить распространение инфекции. Сегодня всем надо понимать, что неукоснительное соблюдение масочного режима - это норма, которая распространяется на всех без исключения", - подчеркнул он.

На заседании было отмечено, что сегодня выпуск масок свердловскими предприятиями достиг одного миллиона в сутки. Со стороны федерации пяти предприятиям области была оказана поддержка фондом развития промышленности в размере 2,8 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов по противодействию распространения инфекционных заболеваний.

Мотовилихинские заводы, Мотовилиха, сталеплавильный цех, рабочие, завод(2020)|Фото: Накануне.RU

Также по данным статистики, с января по август 2020 года были отмечены такие положительные тенденции, как погашение задолженностей прошлых периодов по жилищно-коммунальным услугам, увеличение объема отгружаемой сельхозпродукции, увеличение штатной численности сотрудников на предприятиях агропромышленного комплекса, рост грузоперевозок и многое другое.

"Предприятия области достойно справляются с организацией своей работы в сложных экономических условиях. Они могут рассчитывать на все необходимые федеральные и областные меры поддержки и в дальнейшем. Ослабления контроля соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований в ближайшее время также не будет", - пообещал Алексей Орлов.

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Свердловский вице-губернатор заявил, что новые ограничения не повлияют на экономику региона

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Теги: Орлов, Куйвашев, ограничения, экономика



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