Путин уличил правительство во лжи: тренировки сборных команд прерывались на время карантина

Владимир Путин раскритиковал правительство, а точнее – вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который заявил на совете по физкультуре и спорту, что во время карантина в этом году тренировочный процесс в сборных не прерывался. "Прерывались тренировки, если уж быть честными. Хотя могли бы и не прерываться. Сборные команды, которые все равно сидят на базах в изоляции, могли бы функционировать. Нужно просто было организовать вовремя эту работу. Надо иметь в виду это в будущем", - пожурил президент ответственных министров.

Президент также согласился, что российских спортсменов "неспортивными способами отталкивают время от времени от возможности участвовать в соревнованиях. "Это правда, ну, что делать. Играем на чужом поле. Нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее соперников. К нам возвращается навык по защите наших спортсменов", - заявил глава государства.

Чернышенко, в свою очередь, заявил, что "мы должны быть в тройке", очевидно имея в виду общекомандные зачеты крупных соревнований вроде Олимпийских игр.

"Очень нужно поставить точку в вопросах допинга. Весь мир должен видеть нашу нулевую терпимость к допингу", - сказал вице-премьер.