06 Октября 2020
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Экономика В России Москва
букмекер ставка (2010) | Фото:

Минфин призвал "в пару раз" увеличить целевые отчисления с доходов букмекеров

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал увеличить так называемые целевые отчисления, которые делают букмекерские конторы. На совещании совета при президенте по физкультуре и спорту глава ведомства заявил, что сейчас прибыль букмекеров составляет около 30 млрд руб., а целевые отчисления – только 1,2 млрд руб., налоги – всего 770 млн руб. "Целевое отчисление в пару раз точно надо увеличить", - сообщил министр Владимиру Путину.

Также Силуанов предложил оценить предложения, которые остальные ведомства во главе с Минспортом внесли в стратегию развития спорта и физкультуры в стране до 2030 года (в этом году заканчивается предыдущая десятилетняя программа). "Надо еще посмотреть на реалистичность этих денег", - скептически заявил министр.

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Минфин призвал "в пару раз" увеличить целевые отчисления с доходов букмекеров

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Теги: минфин, букмекерские конторы, развитие спорта, целевое отчисление



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