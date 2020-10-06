Минфин призвал "в пару раз" увеличить целевые отчисления с доходов букмекеров

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал увеличить так называемые целевые отчисления, которые делают букмекерские конторы. На совещании совета при президенте по физкультуре и спорту глава ведомства заявил, что сейчас прибыль букмекеров составляет около 30 млрд руб., а целевые отчисления – только 1,2 млрд руб., налоги – всего 770 млн руб. "Целевое отчисление в пару раз точно надо увеличить", - сообщил министр Владимиру Путину.

Также Силуанов предложил оценить предложения, которые остальные ведомства во главе с Минспортом внесли в стратегию развития спорта и физкультуры в стране до 2030 года (в этом году заканчивается предыдущая десятилетняя программа). "Надо еще посмотреть на реалистичность этих денег", - скептически заявил министр.