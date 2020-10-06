Вирусолог: Вторая волна коронавируса в России будет более жесткой

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более "жесткой".

"Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс.", - приводит его слова РИА Новости.

Вирусолог добавил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с осенним сезоном.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 188 летальных исходов. В столице вводятся новые ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее.