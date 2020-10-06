06 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Сотрудники Уралвагонзавода прививаются от гриппа

Более 3 тыс. сотрудников нижнетагильского Уралвагонзавода уже прошли вакцинацию против гриппа. Согласно расчетам медиков, если привить половину сотрудников предприятия, а это около 14 тыс. человек, риск эпидемии будет значительно снижен. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, прививочная кампания продлится до 30 ноября 2020 года.

В 2020 году медиками Уралвагонзавода используется две российские вакцины, которые рассчитаны на разные возрастные категории. Речь идёт о вакцине "Флю-М" (для пациентов от 18 до 60 лет) и вакцине "Совигрипп" (ориентирована на возраст 60+). У получивших прививку быстро формируется стойкий иммунитет.

Вакцинация позволит частично защитить людей, а также снизить нагрузку на врачей. Со старта пандемии они "на передовой" и предпринимают дополнительные меры по нераспространению инфекции.

"Огорчает, что люди расслабились. Вирус COVID–19 и после выздоровления человека может передаться, к примеру, через грязные руки. Поэтому руки надо мыть как минимум 30 секунд с мылом горячей водой, чтобы удалить все загрязнения и после обработать кожным антисептиком", - отметила руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог медико-санитарной части Уралвагонзавода Татьяна Филатова.

Врач также рекомендовала пожилым людям для прогулок лучше выбирать время, когда нет большого наплыва людей, носить маски в общественных местах, соблюдать личную гигиену, беречь себя и окружающих.

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Сотрудники Уралвагонзавода прививаются от гриппа

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Теги: Уралвагонзавод, сотрудники, грипп, вакцинация



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