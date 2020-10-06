06 Октября 2020
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Перми школу, директор которой скончалась от COVID-19, перевели на дистанционное обучение

В Перми школу №42 перевели на дистанционное обучение в связи с превышением количества заболевших ОРВИ, сообщили Накануне.RU в департаменте образования города.

Занятия в режиме "онлайн" будут вестись с 6 по 10 октября. По информации родителей в соцсетях, школу закрыли в связи с высокой заболеваемостью "педагогов".

Отметим, что в ночь на 1 октября скончалась директор школы №42 Татьяна Залеляева. По данным "Ъ", руководитель учреждения умерла от коронавирусной инфекции.

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В Перми школу, директор которой скончалась от COVID-19, перевели на дистанционное обучение

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Теги: школа №42, карантин, ОРВИ, COVID-19, дистанционное обучение



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