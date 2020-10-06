В Перми школу, директор которой скончалась от COVID-19, перевели на дистанционное обучение

В Перми школу №42 перевели на дистанционное обучение в связи с превышением количества заболевших ОРВИ, сообщили Накануне.RU в департаменте образования города.

Занятия в режиме "онлайн" будут вестись с 6 по 10 октября. По информации родителей в соцсетях, школу закрыли в связи с высокой заболеваемостью "педагогов".

Отметим, что в ночь на 1 октября скончалась директор школы №42 Татьяна Залеляева. По данным "Ъ", руководитель учреждения умерла от коронавирусной инфекции.