Нобелевскую премию по физике за 2020 год вручили за исследование черных дыр

Нобелевский комитет присудил премию за 2020 год в области физики исследователям черных дыр.

Половину премии получит профессор Оксфорда, 89-летний Роджер Пенроуз, знаменитый физик и математик, работающий с общей теорией относительности и квантовой теорией. Ему премию дали "за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности".

Другую половину премии разделят между собой физики-астрономы: директор немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка Райнхард Гензель и профессор Калифорнийского университета Андреа Гез – "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".