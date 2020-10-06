"Все сложнее и драматичнее": в Москве вводятся новые ограничения в связи с коронавирусом

"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин введение новых ограничений в столице. Сегодня, напомним, суточная заболеваемость COVID-19 в городе превысила 4 тыс., более тысячи человек госпитализировано.

В столице вводятся новые ограничения.

- с 9 октября и до окончания каникул (18 октября) приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

- с 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

- в ближайшее время продажу билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, переведут исключительно в электронный вид.

- все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.