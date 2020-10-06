06 Октября 2020
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Михаил Ковальчук на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Сегодня колонизация проводится не с помощью военной силы, а технологически"

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал о целях глобальных элит Запада. Он выступил на круглом столе "Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее", который состоялся 25 августа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020". Запись выступления была показана в новом выпуске "Бесогон ТВ".

"Мы живем сегодня в условиях войны. Атаке подвергаются абсолютно все сферы: образование, культура, экономика, наука, оборона, безопасность. Эта предвойна сегодня идет, и мы ее не выигрываем. Это подготовка второго этапа - полного порабощения. Речь идет о следующем. Сегодня колонизация проводится не с помощью военной силы, а технологически. Простой пример - интернет. Если человеку объяснили, что все есть в интернете и учиться не надо, то я рубильник вырубил - и отрезал головы всем людям. Все", - сказал Ковальчук.

Это происходит и через ЕГЭшное образование, которое реализует технологии когнитивного управления. Но и это недостаточно для мировых элит. Их цель - вывести служебный подвид людей. Сегодня впервые появилась технологическая возможность этого с помощью генного редактирования.

Ковальчук привел цитату первого президента ВОЗ Брока Чисхолма:

"Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы... Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением – вот цели, потребные для изменения человеческого поведения".

Президент Курчатовского института упомянул о Меморандуме национальной безопасности США NSSM-200 1974 года, в котором была поставлена задача заставить страны снижать рождаемость и убедить, что это для их же блага. О нем писало Накануне.RU.

"Сегодня эта политика реализуется с помощью слома системы базовых моральных принципов и насаждения альтернативных норм морали. А затем вы делаете абсолютизацию свободы личности и уничтожаете под этим лозунгом суверенитет государства. А государство - это единственный институт, который может обеспечить права и свободы", - заключил Ковальчук.

Ранее он рассказывал о том, как в мире будущего люди окажутся лишними.

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"Сегодня колонизация проводится не с помощью военной силы, а технологически"

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Теги: Михаил Ковальчук, технологии



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