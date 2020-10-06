Песков ответил на обвинения Навального в адрес российских спецслужб

В разбирательстве по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет новой информации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Навальный вновь возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.

Напомним, несколько дней назад в интервью журналу Spiegel Алексей Навальный заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.

Позже оппозиционер сообщал о намерении подать в суд на пресс-секретаря российского президента, который утверждал, что "с Навальным работают западные спецслужбы, в частности – ЦРУ".