В Челябинске суд прекратил производство по делу экс-директора МУП "Горэкоцентр" о мусорном коллапсе

Советский районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП "Горэкоцентр" Игоря Галичина, обвиняемого в халатности.

Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

"Галичин заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, которое было судом удовлетворено. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, без назначения наказания", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Игорь Галичин обвинялся в халатности, повлекшей в сентябре 2018 года наступления в Челябинске мусорного коллапса. После закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. Игорь Галичин был уволен с должности руководителя МУПа.

В ноябре 2019 г. Советский районный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в связи с наличием существенных нарушений. В частности, отмечалось, что обвинение, предъявленное органами предварительного следствия, не конкретизировано, чем нарушено право Галичина на судебную защиту.

Прокуратура обжаловала это решение. Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил дело на новое рассмотрение.