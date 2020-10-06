06 Октября 2020
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Олимпийская сборная России во главе с хоккеистом Алексеем Морозовым, Ванкувер 2010 (2010) | Фото: Etoday | www.etoday.ru

Россия должна занять первое место в командном зачете на Олимпиадах 2028 и 2030 - ОКР

Исполком Олимпийского комитета РФ поставил задачу занять первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде 2028 и 2030 годов, заявил на заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава ОКР Станислав Поздняков.

Он также призвал усилить взаимодействие ОКР с зарубежными партнерами: "Россия занимает место в пятерке по числу представителей в органах международных структур. Для участия в спортивной политике этого сегодня недостаточно - на руководящих постах лишь несколько наших соотечественников. ОКР готов усилить взаимодействие со своими зарубежными партнерами".

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Россия должна занять первое место в командном зачете на Олимпиадах 2028 и 2030 - ОКР

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Теги: окр, станислав поздняков, общекомандный зачет, сборная россии



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