Посещаемость матча "Спартак" — "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов власти
Органы государственной власти выразили обеспокоенность посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит".
Российская Премьер-лига (РПЛ) подготовила в футбольный клуб "Спартак" официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные посещаемости игры с "Зенитом", которая прошла в субботу в Москве на стадионе "Открытие Арена" в рамках 10-го тура чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что на встрече присутствовало 17 тыс. 150 человек. Однако лига сомневается в данных цифрах, пишет портал sportbox.ru.
Вы – невероятные! Спасибо за шикарную поддержку сегодня, красно-белые 🔴⚪️#СпартакЗенит pic.twitter.com/QaJJO5YDls— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020
Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сегодня отметил, что у него нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неверна.
Отметим, что мэр столицы Сергей Собянин с 1 августа разрешил московским футбольным клубам заполнять трибуны не более чем на 50%. С 26 сентября было также разрешено присутствие 5% болельщиков команды гостей. При этом сохранялись рекомендации по социальной дистанции в 1,5 метра.
Стадион "Открытие арена" вмещает 45 тыс. 360 болельщиков.