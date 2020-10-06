Посещаемость матча "Спартак" — "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов власти

Органы государственной власти выразили обеспокоенность посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит".

Российская Премьер-лига (РПЛ) подготовила в футбольный клуб "Спартак" официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные посещаемости игры с "Зенитом", которая прошла в субботу в Москве на стадионе "Открытие Арена" в рамках 10-го тура чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что на встрече присутствовало 17 тыс. 150 человек. Однако лига сомневается в данных цифрах, пишет портал sportbox.ru.

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сегодня отметил, что у него нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неверна.

Отметим, что мэр столицы Сергей Собянин с 1 августа разрешил московским футбольным клубам заполнять трибуны не более чем на 50%. С 26 сентября было также разрешено присутствие 5% болельщиков команды гостей. При этом сохранялись рекомендации по социальной дистанции в 1,5 метра.

Стадион "Открытие арена" вмещает 45 тыс. 360 болельщиков.