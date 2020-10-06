06 Октября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин постарается приехать в Екатеринбург на саммит SportAccord 2021

Владимир Путин пообещал "зафиксировать в своем графике" поездку в Екатеринбург в мае 2021 года – на саммит спорта и бизнеса SportAccord 2021. На мероприятие его сегодня пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания совета по физкультуре и спорту.

"Насколько я помню, саммит возглавляет президент Международной федерации дзюдо, меня с этим спортом, как вы знаете, многое связывает. Постараюсь приехать", - сказал Путин.

Куйвашев также попросил президента поручить правительству продлить на 22-23 гг. распоряжение, позволяющее выполнение работ единым исполнителем в рамках строительства и подготовки объектов к Универсиаде. Пока действие распоряжения истекает в 21 году.

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Путин постарается приехать в Екатеринбург на саммит SportAccord 2021

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Теги: владимир путин, евгений куйвашев, SportAccord 2021



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