06 Октября 2020
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Власти разъяснили, сколько уроков дети могут пропустить без справки

Правительство Санкт-Петербурга ответило общественному уполномоченному по защите семьи, сколько дней можно пропустить в школе без справки от педиатра и обязательно ли тестироваться на коронавирус. Соответствующий запрос был направлен в связи с множеством вопросов, поступающих от родителей, от которых этого требовала школа.
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Комитет по образованию в правительстве Санкт-Петербурга ответил, что справка от педиатра нужна, если ребенок пропустил занятия по болезни независимо от количества дней отсутствия (п. 11.3 СанПиН 2.4.13049-3) или пропустил занятия более 5 дней независимо от причины пропуска (СанПиН 2.4.1.3049-13). Количество же пропущенных дней учебы по уважительной причине (не по болезни) законодательством не установлено.

Также если ребенок перенес заболевание или был в контакте с больным СOVID-19, то нужно медицинское заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации. Если школа требует иные документы, в том числе отрицательный результат теста, то это избыточно, заключили в комитете.

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Власти разъяснили, сколько уроков дети могут пропустить без справки

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Теги: школа, болезнь, дети



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