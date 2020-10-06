Экс-сенатор от КЧР задержан по делу о крупном хищении из бюджета

Суд в Ставрополе арестовал на два месяца бывшего член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о хищении.

Как передает "Интерфакс", экс-сенатору предъявлены обвинения в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа, организованной группой.

Дерева задержали в Ставрополе 6 октября. По версии следствия, он и шестеро его подельников похитили из бюджета в 2006–2010 годах более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

О задержании Дерева сообщалось в марте 2018 года. СМИ писали, что сейчас он проходит свидетелем обвинения по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, которого обвиняют, среди прочего, в двух заказных убийствах - лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

РБК сообщало, что убийства происходили на фоне конфликта семьи Арашуковых и сторонников Дерева, которые боролись за распределение руководящих должностей в республике.