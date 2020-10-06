Нормы ГТО должны быть интересными, а не скучными и вялыми - Путин

Владимир Путин раскритиковал правительство, которое до сих пор не подготовила предложения и поправки в законодательство, связанное с тренерской работой и статусом тренеров. "Один из острых вопросов – возвращение тренерам статуса педагога. Это же и стаж педагогический, пенсия, отпуск и т.д. Я раньше давал поручение правительству разобраться с этим вопросом, срок исполнения поручения истек в декабре 2019 года, а воз и ныне там", - отметил президент.

Критика главы государства коснулась и программы ГТО. Сегодня в проекте участвуют около 13 млн россиян. "Нужно чтобы нормы ГТО и сдача их были интересными, носили соревновательный характер. Чтобы не приравнивали это к нормам каким-то вялым и скучным", - заявил президент.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в прошлом году нормы ГТО сдали порядка 2 млн детей. Сдача норм ГТО засчитывается в портфолио школьника при поступлении в вуз.

Также Кравцов рассказал об изменениях в подходе к урокам физкультуры. Опросы показали, что дети предпочитают командные игровые виды спорта, и сейчас один из трех уроков физкультуры (три урока внедрены в 80% школ) посвящен играм. В младшей школе акцент делается на гимнастику.