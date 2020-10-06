СК возбудил дело по двум статьям после издевательств над детьми в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в Среднеуральском женском монастыре.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, речь идет об истязании и халатности. Как удалось выяснить следователям, с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского монастыря, периодически наносили побои и совершали иные насильственные действия в отношении семерых детей.

Как уточнили в Следственном комитете, противоправные действия в отношении четверых детей совершались во время их проживания на территории монастыря без своих законных представителей. В связи с этим у СК появились вопросы к органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и люди, причастные к преступлениям.

Напомним, в июле этого года следователи опросили воспитанников Среднеуральского монастыря по поводу "жестокого обращения". Также к ситуации подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В настоящее время монастырь контролируется отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием. Сам он категорически отказывается покидать его.