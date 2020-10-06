В Перми ребенок упал с качелей и умер

В Пермском крае девятилетний ребенок получил травму на детской площадке на качелях во дворе дома по ул. Николая Быстрых, д. 14. Врачи не смогли его спасти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По информации следствия, 25 сентября, ребенок упал с качелей, получил травму, был госпитализирован и скончался 5 октября.

По словам очевидцев, во дворе дома, где это произошло, стояли двое качелей. Одни из них оказались без блокиратора, который должен ограничивать амплитуду раскачивания на детских качелях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку проводит и краевая прокуратура. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации Мотовилихинского района Перми и управляющей организации.

Ситуация взята на личный контроль прокурора Мотовилихинского района Перми.