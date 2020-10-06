Путин велел организовать бесплатные залы и спортплощадки для россиян

Владимир Путин провел заседание совета по физкультуре и спорту. Главной темой стали итоги реализации стратегии развития спорта в стране, а также подготовка новой стратегии до 2030 года – этот документ должен быть подготовлен до конца года.

Президент считает, что в целом цель предыдущей стратегии достигнута – в России спортом и физкультурой на регулярной основе занимаются 60 млн человек, с 2009 года их число выросло в два с половиной раза.

"Физкультура должна быть не модой, а привычкой и образом жизни", - считает президент.

Он велел предусмотреть в новой стратегии ситуации, подобные нынешней эпидемии коронавируса – чтобы люди могли поддерживать здоровье и физическую форму, несмотря на карантин, а тренировочный процесс в сборных командах не прекращался бы.

Также глава государства указал на то, что крупных многотысячных спортивных комплексов построено достаточно в последние годы. "Но сейчас нужно сосредоточиться на повсеместном обновлении небольших, хорошо оснащенных площадок и залов. И где заниматься можно бесплатно. Люди должны знать, где и как организован для них спортивный досуг. Следует информировать не только о расположении центров, но и о программах", - отметил Путин.

Он также призвал в течение месяца подготовить решения вопросов по законодательству, а их в сфере спорта и физкультуры накопилось немало. В качестве примера он привел ситуацию, когда людям с судимостью запрещается работать детскими педагогами, а в тренеры идти можно. "Но тренер – это тот же педагог!" – обратил внимание Путин.