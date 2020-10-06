"Тотальный диктант" в Екатеринбурге можно написать на 13 офлайн-площадках

"Тотальный диктант" в этом году пройдет в Екатеринбурге на 13 офлайн-площадках. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала координатор акции Ксения Семенюк.

По ее словам, диктант пройдет 17 октября и начнется в 13 часов. Принять участие в акции можно тремя способами. Первый - прийти на офлайн-площадку и написать текст ручкой под диктовку, перед этим зарегистрировавшись на сайте проекта. Всего таких площадок будет 13 - это школы, вузы и библиотеки уральской столицы.

Как отметила Семенюк, число площадок на этот раз меньше, чем в предыдущие годы. Их полный список уже размещен на сайте проекта. При этом площадок в больницах не будет.

Также можно попробовать написать диктант в онлайн-формате. На сайте будет вестись трансляция, а текст надо будет печатать в специальном окне. После этого программа проверит грамотность участника и выставит ему оценку.

Наконец, третий формат получил название "Пишем дома - проверяем дома". В этом случае нужно будет написать текст дома от руки и дождаться его разбора, который появится на сайте на следующий день после диктанта. Затем участник проверяет его самостоятельно, после чего сам выставляет себе оценку в зависимости от количества ошибок.

Как добавила Ксения Семенюк, на офлайн-площадках будут предприняты все меры профилактики для защиты от коронавируса. Приходить на площадку нужно в маске, но если она отсутствует - участнику выдадут ее.

"Никого не выгонят", - заверила координатор.

По ее данным, в прошлые годы участниками акции в Екатеринбурге традиционно были около 3 тыс. 200 человек. Однако на этот раз организаторы ожидают меньшего числа на офлайн-площадках и надеются, что большая часть будет писать диктант онлайн.

Напомним, столицей "Тотального диктанта" в этом году стал Санкт-Петербург. Именно из этого города автор текста Андрей Геласимов будет диктовать его во время одной из трансляций.