"Тотальный диктант" в Екатеринбурге можно написать на 13 офлайн-площадках

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
записи, телефон, ручка, журналист, кружка, пресс-конференция (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Тотальный диктант" в Екатеринбурге можно написать на 13 офлайн-площадках

"Тотальный диктант" в этом году пройдет в Екатеринбурге на 13 офлайн-площадках. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала координатор акции Ксения Семенюк.

По ее словам, диктант пройдет 17 октября и начнется в 13 часов. Принять участие в акции можно тремя способами. Первый - прийти на офлайн-площадку и написать текст ручкой под диктовку, перед этим зарегистрировавшись на сайте проекта. Всего таких площадок будет 13 - это школы, вузы и библиотеки уральской столицы.

Как отметила Семенюк, число площадок на этот раз меньше, чем в предыдущие годы. Их полный список уже размещен на сайте проекта. При этом площадок в больницах не будет.

Также можно попробовать написать диктант в онлайн-формате. На сайте будет вестись трансляция, а текст надо будет печатать в специальном окне. После этого программа проверит грамотность участника и выставит ему оценку.

Наконец, третий формат получил название "Пишем дома - проверяем дома". В этом случае нужно будет написать текст дома от руки и дождаться его разбора, который появится на сайте на следующий день после диктанта. Затем участник проверяет его самостоятельно, после чего сам выставляет себе оценку в зависимости от количества ошибок.

Ксения Семенюк(2020)|Фото: ТАСС

Как добавила Ксения Семенюк, на офлайн-площадках будут предприняты все меры профилактики для защиты от коронавируса. Приходить на площадку нужно в маске, но если она отсутствует - участнику выдадут ее.

"Никого не выгонят", - заверила координатор.

По ее данным, в прошлые годы участниками акции в Екатеринбурге традиционно были около 3 тыс. 200 человек. Однако на этот раз организаторы ожидают меньшего числа на офлайн-площадках и надеются, что большая часть будет писать диктант онлайн.

Напомним, столицей "Тотального диктанта" в этом году стал Санкт-Петербург. Именно из этого города автор текста Андрей Геласимов будет диктовать его во время одной из трансляций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Тотальный диктант" в Екатеринбурге можно написать на 13 офлайн-площадках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тотальный диктант, площадки, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети