06 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Митингующие в Бишкеке взяли штурмом Белый Дом (2020) | Фото: twitter.com/BakytTorogeldi

Мэр Бишкека подал в отставку после начавшихся в стране беспорядков

Мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на советника чиновника Гулю Алмамбетову.

Минувшей ночью мэрию киргизской столицы захватили сторонники оппозиционных партий. Они провозгласили "народным мэром" Жоошбека Коеналиева.

Беспорядки в Бишкеке и других городах Киргизии начались накануне, после оглашения предварительных итогов выборов в парламент республики. 5 октября на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько тысяч человек. Затем протестующие начали захватывать правительственные здания, в частности, они ворвались в здание ГКНБ Киргизии и Белый Дом.

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Мэр Бишкека подал в отставку после начавшихся в стране беспорядков

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Теги: бишкек, протесты, киргизия



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