06 Октября 2020
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Общество В России Московская область
Госпиталь для больных коронавирусом, гинекологическое отделение, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Подмосковье снова открывают ковидный госпиталь в парке "Патриот"

В Подмосковье вновь открыли госпиталь для ковидных пациентов в парке "Патриот". Глава региона Андрей Воробьев заявил, что наблюдается "тревожная динамика". Пока в госпиталь будут доставлять пациентов из Московской области.

"Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20:00. Здесь все готово для приема пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи", — заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". Работать в лечебном учреждении будут около 700 врачей.

Также Воробьев сообщил, что сейчас в регионе свободно 36% коек для пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в области выявлено 339 новых случаев COVID-19.

"Никому не хочется повторения того, что было весной. Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго – и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах. Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе", - заявил губернатор на совещании с главами администраций.

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В Подмосковье снова открывают ковидный госпиталь в парке "Патриот"

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Теги: подмосковье, парк патриот, ковидный госпиталь, андрей воробьев



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