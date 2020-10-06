В Челябинске в декабре пройдет чемпионат России по фигурному катанию

В Челябинске с 22 по 27 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию на коньках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как отметил министр спорта региона Леонид Одер, Челябинск безупречно провел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в сентябре прошлого года. Это оценили руководители Федерации фигурного катания на коньках России.

"И у нас нет никаких сомнений в том, что и в этот раз соревнования на арене "Трактор" пройдут на самом высоком организационном уровне", - подчеркнул он.

В пресс-службе рассказали, что соревновательная часть традиционно проходит в три дня. В последний день турнира проводятся показательные выступления.