Маск одобрил российский проект многоразовых ракет и дал совет Рогозину

Создатель SpaceX Илон Маск одобрил планы Роскосмоса по созданию ракет с многоразовыми ступенями. Собственно, первопроходцем в этом является как раз компания Маска.

Ранее стало известно, что Роскосмос подписал контракт на создание ракетно-космического комплекса "Амур", который должен стать первым в России многоразовым проектом с метановыми двигателями. Предполагается, что российский аналог будет дешевле, чем разработка SpaceX, кроме того, российские разработчики обещают "беспрецедентный уровень надежности". Ожидается, что проект будет готов к 2026 году.

Маск прокомментировал твит, в котором рассказывается о преимуществах проектируемой ракеты. Он заявил, что очень рад. Предприниматель считает, что "это шаг в правильном направлении".

"Более крупная ракета будет давать бОльшую экономию, в буквальном смысле зависящую от масштаба. Цель должна заключаться в минимизации затрат на одну тонну, иначе проект будет в лучшем случае обслуживать нишевый рынок", - заявил Маск.