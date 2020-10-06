06 Октября 2020
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Илон Маск (2019) | Фото:Википедия

Маск одобрил российский проект многоразовых ракет и дал совет Рогозину

Создатель SpaceX Илон Маск одобрил планы Роскосмоса по созданию ракет с многоразовыми ступенями. Собственно, первопроходцем в этом является как раз компания Маска.

Ранее стало известно, что Роскосмос подписал контракт на создание ракетно-космического комплекса "Амур", который должен стать первым в России многоразовым проектом с метановыми двигателями. Предполагается, что российский аналог будет дешевле, чем разработка SpaceX, кроме того, российские разработчики обещают "беспрецедентный уровень надежности". Ожидается, что проект будет готов к 2026 году.

Маск прокомментировал твит, в котором рассказывается о преимуществах проектируемой ракеты. Он заявил, что очень рад. Предприниматель считает, что "это шаг в правильном направлении".

"Более крупная ракета будет давать бОльшую экономию, в буквальном смысле зависящую от масштаба. Цель должна заключаться в минимизации затрат на одну тонну, иначе проект будет в лучшем случае обслуживать нишевый рынок", - заявил Маск.

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Маск одобрил российский проект многоразовых ракет и дал совет Рогозину

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Теги: илон маск, роскосмос, многоразовая ракета



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