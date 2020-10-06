06 Октября 2020
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Общество В России
алкоголь, бутылка (2017) | Фото:Накануне.RU

В 2019 году в России на каждого жителя было продано более 120 л алкогольных напитков - "Трезвая Россия"

В Москве состоялся четвертый Всероссийский форум по общественному здоровью, на котором обсуждалась антиалкогольная повестка, сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) РФ.
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Член комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев призвал власти действовать решительнее и подчеркнул, что алкогольное лобби пытается вернуть продажу алкоголя на стадионах и изъять пиво из списка алкогольной продукции, чтобы его можно было свободно рекламировать и продавать.

Хамзаев заявил, что, по его данным, в прошлом году в стране было продано более 18 млрд литров алкогольных напитков. В среднем на одного жителя, включая младенцев и стариков, приходится более 120 литров в год или более 300 г в день, а в расчете на реальных потребителей алкоголя будет еще больше. Это сказывается на смертности и ускоряет вымирание страны. Необходимо запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года и рекламу, уверен Хамзаев.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил, что есть обширные исследования, которые доказывают, что запреты на рекламу алкоголя и табака позволяют сократить их потребление.

При этом главный внештатный психолог-нарколог Минздрава РФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн заявил, что за последние 10 лет потребление алкоголя сократилось в два раза.

Представитель ВОЗ Карина Боргез признала, что с середины 2000-х в России выросла ожидаемая продолжительность жизни почти на 9 лет, в том числе благодаря тому, что свои плоды дала антиалкогольная концепция.

В конце Султан Хамзаев предложил обсудить в ОП РФ проект антиалкогольной концепции на 2020–2030 гг.

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В 2019 году в России на каждого жителя было продано более 120 л алкогольных напитков - "Трезвая Россия"

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Теги: алкоголь, реклама алкоголя



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