Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 30 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (79 случаев) и ряда других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 30 тыс. 163.

Также за сутки было выписано 113 человек и зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 383, скончались 622 заболевших.

Напомним, в понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал перевести свердловчан на "удаленку" и усилил масочный режим в регионе. Последние дни в области наблюдается заметный рост по заболеваемости коронавирусом.