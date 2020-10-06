06 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 30 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (79 случаев) и ряда других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 30 тыс. 163.

Также за сутки было выписано 113 человек и зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 383, скончались 622 заболевших.

Напомним, в понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал перевести свердловчан на "удаленку" и усилил масочный режим в регионе. Последние дни в области наблюдается заметный рост по заболеваемости коронавирусом.

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Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 30 тысяч

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Теги: коронавирус, случаи, оперштаб, Свердловская область



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