Число заболевших COVID-19 в России за сутки перевалило за 11 тысяч
За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 4082
Санкт-Петербург - 411
Московская область - 347
Ростовская область - 253
Нижегородская область - 204
Архангельская область - 187
Воронежская область - 186
Свердловская область - 176
Кемеровская область - 175
Ханты-Мансийский АО - 153
Ставропольский край - 151
Ульяновская область - 149
Ямало-Ненецкий АО - 149
Волгоградская область - 141
Саратовская область - 139
Красноярский край - 137
Мурманская область - 124
Томская область - 121
Оренбургская область - 117
Иркутская область - 116
Самарская область - 115
Алтайский край - 114
Республика Коми - 113
Удмуртская Республика - 106
Республика Крым - 105
Тюменская область - 102
Омская область - 101
Пензенская область - 97
Республика Саха (Якутия) - 97
Краснодарский край - 96
Республика Бурятия - 95
Орловская область - 94
Забайкальский край - 91
Челябинская область - 89
Пермский край - 88
Ленинградская область - 87
Республика Дагестан - 83
Брянская область - 82
Кировская область - 81
Приморский край - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Новосибирская область - 78
Хабаровский край - 78
Республика Калмыкия - 77
Калужская область - 75
Курская область - 70
Белгородская область - 67
Ивановская область - 67
Тверская область - 67
Республика Алтай - 67
Костромская область - 65
Калининградская область - 65
Владимирская область - 60
Кабардино-Балкарская Республика - 60
Ярославская область - 58
Новгородская область - 58
Псковская область - 58
Вологодская область - 56
Курганская область - 55
Сахалинская область - 55
Рязанская область - 54
Республика Ингушетия - 53
Тамбовская область - 52
Астраханская область - 49
Республика Хакасия - 49
Липецкая область - 46
Тульская область - 46
Республика Мордовия - 45
Республика Башкортостан - 44
Республика Адыгея - 42
Амурская область - 42
Магаданская область - 41
Республика Тыва - 36
Республика Северная Осетия - 35
Смоленская область - 34
Севастополь - 29
Республика Марий Эл - 28
Чувашская Республика - 28
Камчатский край - 28
Еврейская АО - 28
Республика Карелия - 25
Республика Татарстан - 25
Чеченская Республика - 5