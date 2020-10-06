06 Октября 2020
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Число заболевших COVID-19 в России за сутки перевалило за 11 тысяч

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 4082

  Санкт-Петербург - 411

  Московская область - 347

  Ростовская область - 253

  Нижегородская область - 204

  Архангельская область - 187

  Воронежская область - 186

  Свердловская область - 176

  Кемеровская область - 175

  Ханты-Мансийский АО - 153

  Ставропольский край - 151

  Ульяновская область - 149

  Ямало-Ненецкий АО - 149

  Волгоградская область - 141

  Саратовская область - 139

  Красноярский край - 137

  Мурманская область - 124

  Томская область - 121

  Оренбургская область - 117

  Иркутская область - 116

  Самарская область - 115

  Алтайский край - 114

  Республика Коми - 113

  Удмуртская Республика - 106

  Республика Крым - 105

  Тюменская область - 102

  Омская область - 101

  Пензенская область - 97

  Республика Саха (Якутия) - 97

  Краснодарский край - 96

  Республика Бурятия - 95

  Орловская область - 94

  Забайкальский край - 91

  Челябинская область - 89

  Пермский край - 88

  Ленинградская область - 87

  Республика Дагестан - 83

  Брянская область - 82

  Кировская область - 81

  Приморский край - 81

  Карачаево-Черкесская Республика - 80

  Новосибирская область - 78

  Хабаровский край - 78

  Республика Калмыкия - 77

  Калужская область - 75

  Курская область - 70

  Белгородская область - 67

  Ивановская область - 67

  Тверская область - 67

  Республика Алтай - 67

  Костромская область - 65

  Калининградская область - 65

  Владимирская область - 60

  Кабардино-Балкарская Республика - 60

  Ярославская область - 58

  Новгородская область - 58

  Псковская область - 58

  Вологодская область - 56

  Курганская область - 55

  Сахалинская область - 55

  Рязанская область - 54

  Республика Ингушетия - 53

  Тамбовская область - 52

  Астраханская область - 49

  Республика Хакасия - 49

  Липецкая область - 46

  Тульская область - 46

  Республика Мордовия - 45

  Республика Башкортостан - 44

  Республика Адыгея - 42

  Амурская область - 42

  Магаданская область - 41

  Республика Тыва - 36

  Республика Северная Осетия - 35

  Смоленская область - 34

  Севастополь - 29

  Республика Марий Эл - 28

  Чувашская Республика - 28

  Камчатский край - 28

  Еврейская АО - 28

  Республика Карелия - 25

  Республика Татарстан - 25

  Чеченская Республика - 5

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Число заболевших COVID-19 в России за сутки перевалило за 11 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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