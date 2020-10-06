Число заболевших COVID-19 в России за сутки перевалило за 11 тысяч

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.