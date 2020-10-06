06 Октября 2020
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Происшествия В России
Михаил Ефремов (2020) | Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Потерпевшие по делу Ефремова потребовали с актера по миллиону рублей

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Он пояснил, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не хотели никаких компенсаций, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея, и деньги могут помочь таким же пострадавшим, как их семья.

Ранее сообщалось, что Ефремов уже выплатил 800 тыс. руб. по гражданскому иску старшего сына погибшего по вине актера мужчины.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

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Потерпевшие по делу Ефремова потребовали с актера по миллиону рублей

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Теги: михаил ефремов, дтп, сергей захаров



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