Потерпевшие по делу Ефремова потребовали с актера по миллиону рублей

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Он пояснил, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не хотели никаких компенсаций, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея, и деньги могут помочь таким же пострадавшим, как их семья.

Ранее сообщалось, что Ефремов уже выплатил 800 тыс. руб. по гражданскому иску старшего сына погибшего по вине актера мужчины.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.