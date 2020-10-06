06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Тотальный диктант (2019) | Фото: Накануне.RU

"Тотальный диктант" в этом году можно будет написать в трех форматах

В этом году перенесенный с весны на осень из-за коронавируса "Тотальный диктант" можно будет написать в одном из трех форматов. Об этом на пресс-конференции сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Будет традиционная очная форма – диктант можно написать в аудитории, с соблюдением санитарных требований. Второй вариант – онлайн, будет четыре трансляции в разных часовых поясах, первая пройдет в 8 утра мск из Владивостока. Третий вариант – очно-заочный, его назвали "Пишем дома". Участники смогут получить ручку и бланк в одном из 400 пунктов выдачи, дома под онлайн-трансляцию написать "от руки" диктант, а потом сдать его в пункт проверки. Результаты такие участники смогут узнать на сайте проекта.

Ребковец отметила, что сейчас к проведению акции готовятся 63 страны. Еще весной открылись курсы по подготовке к диктанту – очные и онлайн. Все лекции и уроки можно сейчас посмотреть на сайте проекта.

Еще одно новшество этого года – в день диктанта будет проходить онлайн-марафон (17 часов). Он будет называться так же, как текст диктанта – "Per Aspera". Он начнется незадолго до первой трансляции – в 7:30 мск.

Столицей "Тотального диктанта" в этом году стал Санкт-Петербург, именно из этого города автор текста Андрей Геласимов будет диктовать во время одной из трансляций.

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"Тотальный диктант" в этом году можно будет написать в трех форматах

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Теги: тотальный диктант, подготовка, форматы, онлайн-диктант, марафон



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