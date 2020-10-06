Бюджет на 2021 год может быть пересмотрен в сторону ухудшения - Кудрин

Бюджет на 2021 год может быть пересмотрен уже в первом квартале будущего года. ОБ этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2021-2023 гг.

По его словам, бюджет был основан на прогнозе, что в 2021 году ожидается восстановительный рост и не будет новой волны заболеваемости коронавирусом. Но она уже началась. Поэтому рост ВВП на 3% в последующие годы слишком оптимистичен. Сейчас Россия находится в историческом периоде очень низких темпов экономического роста.

Он считает несвоевременными изменения налоговой политики, которые принесут в следующем году в бюджет дополнительные 590 млрд рублей. Расходы же бюджета сократятся с 22,2% ВВП в 2020 году до 17,8% к 2023 году. При этом Кудрин призвал не допускать сокращения к ВВП расходов на образование и здравоохранение.