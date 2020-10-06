06 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: gubernator74.ru

Муниципалитеты Южного Урала получат финансовую помощь из областного бюджета

Муниципалитеты Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера дополнительно получат 500 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Средства выделены городам и районам, которые могут недополучить ожидаемые доходы из-за роста расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам, а также из-за недополучения налоговых и неналоговых доходов.

Деньги направят на финансирование первоочередных расходов муниципалитетов в текущих условиях.

Так, финансовую помощь получат 12 городских округов и 19 районов: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть–Катавский, Чебаркульский, Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский.

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Муниципалитеты Южного Урала получат финансовую помощь из областного бюджета

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Теги: Алексей Текслер, муниципалитет, дотации, коронавирус, убытки,



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