06 Октября 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

У 4,6 млн россиян уменьшилась зарплата на фоне пандемии

У 4,6 млн россиян снизились доходы в II квартале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики. Это максимальное значение с 2013 года.

Ранее Минэкономразвития РФ опровергло информацию о резком падении доходов россиян. В ведомстве заявили, что в первом квартале доходы граждан страны росли в номинальном и реальном выражении.

Росстат утверждал, что во втором квартале 2020 года суммарная оплата труда выросла на 235 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года и составила 9,445 трлн.


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У 4,6 млн россиян уменьшилась зарплата на фоне пандемии

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Теги: зарплата, пандемия, коронавирус



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