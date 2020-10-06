У 4,6 млн россиян уменьшилась зарплата на фоне пандемии

У 4,6 млн россиян снизились доходы в II квартале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики. Это максимальное значение с 2013 года.

Ранее Минэкономразвития РФ опровергло информацию о резком падении доходов россиян. В ведомстве заявили, что в первом квартале доходы граждан страны росли в номинальном и реальном выражении.

Росстат утверждал, что во втором квартале 2020 года суммарная оплата труда выросла на 235 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года и составила 9,445 трлн.



