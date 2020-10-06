Полигон захоронения ядохимикатов мог быть источником загрязнения океана на Камчатке

Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов, что в нескольких десятках километров от Петропавловска-Камчатского, мог стать источником загрязнения акватории Халатырского пляжа. Об этом сообщил на выездном совещании на месте ЧП губернатора Камчатки Владимир Солодов.

"Мы сейчас обсуждали, как нам всё-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", - пояснил Солодов.

По его словам, над выявлением вещества, отравившего все живое в воде, сейчас работают специалисты "по сейсмике, по водным объектам, по географии".

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", – рассказал глава региона.

Кроме того, Владимир Солодов дал поручение организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго".

По данным властей, в Авачинской бухте, где произошел выброс, на глубине 10-15 метров мертвы 95% рыб, крабов и осьминогов. Между тем, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин накануне отказался называть ситуацию на Камчатке катастрофой, поскольку "не погибло ни одного человека".