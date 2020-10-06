В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 95 случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 293 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 651 заболевший. За сутки выписаны 19 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 92 пациента.

За прошедшие сутки умерло два человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 54 и 58 лет.