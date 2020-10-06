Протестующие выпустили из колонии бывшего премьера Киргизии

В Бишкеке протестующие выпустили из СИЗО нескольких бывших чиновников, среди них - экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев, передает РИА Новости.

Также освобожден экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов.

Как сообщалось, ранее протестующие в Бишкеке освободили осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаева к протестующим вывели сами сотрудники спецслужб.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Киргизии минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.