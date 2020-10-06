На югорского продолжателя "дела Глацких" заявили в СК

Политик и общественный деятель из Нижневартовска Константин Бойко написал заявление в следственный комитет Югры, в котором просит проверить факты нарушения прав сына и бывшей супруги члена Общественной палаты Эдуарда Логинова. Об этом сам Константин Бойко сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как многодетный отец, воспитывающий четверых детей, крайне возмущен ситуацией, связанной с этим господином. Губернатору Югры Наталье Комаровой необходимо поразборчивей подбирать кадры в состав Общественной палаты ХМАО. Так как он вошел в состав палаты по личному письменному приглашению Комаровой и впоследствии квоте губернатора", - заявил Константин Бойко.

Ранее в интервью изданию "Сиб.фм" бывшая супруга Эдуарда Логинова заявила, что якобы он не дает ей видеться со своим ребенком на протяжении полутора лет. По ее словам, несмотря на то, что суд установил место жительства ребенка с матерью, Логинов выкрал его.

Напомним, что информационный скандал вокруг личности Эдуарда Логинова разгорелся после его высказывания в Facebook под постом участницы группы "Движение многодетных России" Надежды Пачгановой. Женщина выразила недовольство тем, как в России оказывается помощь многодетным семьям. Она заявила, что когда "оттяпывали у многодетных льготы" придумали "адресность" и "порог нуждаемости" и что если "на две копейки больше порога" - то помощи семья не получит. Общественница упрекнула депутатов и чиновников, что они не хотят получат премии по критерию нуждаемости и адресности.

В ответ под ее сообщением в комментариях Эдуард Логинов заявил, что государство не обязано помогать многодетным семьям, и предложил сдать детей в детдом, если не хватает средств на жизнь.

Вскоре после этого высказывания в сети появилась петиция с требованием лишить Эдуарда Логинова статуса члена Общественной палаты округа за его высказывание о многодетных семьях.

Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова сочла неподобающими слова сургутского общественника Эдуарда Логинова о сдаче в детские дома детей из многодетных семей. По информации REGNUM.RU, она подчеркнула, что это не позиция общественной палаты.

"Мы уделяем много внимания семейной политике в регионе", - отметила председатель ОП в ХМАО Ирина Максимова.

Сам общественник заявил, что его слова неправильно интерпретировали. По словам Логинова, его речь была обращена не ко всем многодетным семьям, а только к одному представителю, который возмутился увеличением социальных выплат на две тысячи рублей.

Напомним, ранее чиновница-спортсменка из Свердловской области Ольга Глацких "прославилась" на всю страну словами о том, что "государство ничего не должно молодёжи" и вообще оно "не просило рожать".