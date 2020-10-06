06 Октября 2020
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победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Уральский гонщик Сергей Карякин может пропустить Dakar 2021 из-за отсутствия средств

Уральский гонщик Сергей Карякин может пропустить ближайший этап "Дакара" из-за отсутствия средств. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом спортсмен сообщил сегодня в своем Instagram.

По словам Сергея, до 31 октября ему нужно закрыть заявку на Dakar 2021.

"В этом году ситуация с поездкой на главную гонку сезона напряженная, как никогда. Но мы не унываем, не зря же говорят, что трудности делают нас сильнее. Если сумеем запрыгнуть в последний вагон - найти деньги и оплатить взнос ближе к концу октября, то нужно будет сразу же собраться и выехать с техникой в порт в Марселе, чтобы погрузить багги на паром", - рассказал гонщик.

Как отметил Карякин, его команда упорно работает над тем, чтобы найти финансирование.

"Мы рассылаем коммерческие и партнерские предложения в крупные корпорации, которые могли бы подержать автоспорт. В целом ответ приходит всегда отрицательный (трудные времена не только у нас), но бывает, что на наш запрос даже не отвечают", - посетовал спортсмен.

карякин сергей васильевич победитель ралли дакар(2017)|Фото: Накануне.ru

Он добавил, что не собирается опускать руки и отказываться от любимого дела.

"Я продолжаю бороться и искать средства, чтобы поехать на Dakar 2021 и, как минимум, стоять на стартовом подиуме, а как максимум - поднимать российский флаг на награждении", - заверил Сергей.

Напомним, в начале этого года команда Сергея Карякина и Антона Власюка участвовала в международном ралли-марафоне Dakar. Представители Snag Racing Team заняли второе место, уступив только заводскому пилоту команды Monster Energy Can-Am Кейси Курье.

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Уральский гонщик Сергей Карякин может пропустить Dakar 2021 из-за отсутствия средств

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Теги: Карякин, гонщик, Dakar 2021, участие



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