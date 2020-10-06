Челябинский облсуд отменил решение о признании недействительными бюллетеней на выборах в ЗСО

Челябинский областной суд отменил решение Тракторозаводского районного суда, признавшего действия участковой избирательной комиссии № 736 не соответствующими законодательству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Кандидат в депутаты ЗСО Роман Никитин обратился в районный суд с административным иском об оспаривании действий УИК № 736. В заявлении он указал, что УИК ненадлежащим образом осуществила опломбировку стационарного ящика для голосования 12 сентября и проводила досрочное голосование с его использованием. Истец просил признать недействительными бюллетени, которые находились в стационарном ящике для голосования и в сейф-пакете.

Суд исковое заявление удовлетворил частично, признав действия УИК не соответствующими законодательству, а бюллетени в сейф-пакетах недействительными.

Решение суда было обжаловано. 5 октября областной суд отменил решение Тракторозаводского районного суда, отказав истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.